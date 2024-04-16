Посол США о разминировании Азербайджана

США выделили Азербайджану около 38 миллионов долларов на операции по разминированию. Об этом заявил посол США в стране Марк Либби во время выступления в Агдаме на церемонии, посвященной началу деятельности саперов. Его слова приводят местные СМИ.

«Сегодня я выражаю свое восхищение и уважение этим отважным азербайджанским специалистам, которые, завершив тренинги, начнут свою деятельность в качестве профессиональных саперов. Особенно приятно видеть среди них женщин», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Соединенные Штаты привержены поддержке гуманитарной деятельности по разминированию.

«Мы с нетерпением ждем того дня, когда территория Азербайджана будет очищена от мин, и мы рядом с Азербайджаном на пути к достижению этой цели», - заключил Либби.