Azercell участвует в Неделе карьеры ADA

Azercell рад сообщить о своем участии в Неделе карьеры в Университете ADA. Мероприятие служит платформой для коммуникации студентов с представителями бизнеса, а также для содействия поиску карьерных возможностей и развития навыков.

Неделя карьерной подготовки предоставляет студентам бесценную возможность общения с отраслевыми специалистами и получения представления о различных секторах экономики. Участие Azercell в этой инициативе отражает стремление компании, направленное на развитие талантов и подготовку молодежи в качестве будущих профессионалов.

Семинары, проводимые Azercell в рамках Недели карьерной подготовки, охватят широкий спектр тем, включая нюансы телекоммуникационного сектора, роль эмоционального интеллекта, освоение навыков собеседования, повышение квалификации для достижения успеха, бизнес-этика, предпринимательство и инновации в телекоммуникациях, значение личного бренда, а также цифровые сети.