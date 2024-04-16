В Турции представили книгу «Я – Владимир Путин»

Презентация книги «Я – Владимир Путин», в которую вошли переводы на турецкий язык избранных выступлений и статей российского президента, состоялась в Русском доме в Анкаре.

На презентации посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что цель книги – познакомить турецкого читателя с президентом России и объяснить его личность.

В книгу вошли знаковые выступления, интервью и статьи российского лидера, в том числе в западной прессе.

Книгу выпустило в свет турецкое издательство при активной поддержке посольства РФ в Турции, ПАО «Газпром» и Торгового дома «Татарстан».