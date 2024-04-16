Зурабишвили о приоритетах грузинского народа

Население Грузии никогда не позволит правительству, которое является явно пророссийским, вновь оставаться его правительством. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.

По ее словам, подавляющее большинство населения Грузии поддерживает вступление страны в евроатлантическое сообщество, и этот выбор «никогда не менялся».

«Мы являемся страной-кандидатом в Евросоюз и очень близки к процессу начала переговоров, которые Украина и Молдова уже начали. Все грузины чувствуют себя европейцами, 80% населения Грузии на протяжении последних 30 лет последовательно заявляют, что хотят вступить в ЕС и атлантическое сообщество. Это то, что ничто не смогло изменить, ни война, ни оккупация территорий», - добавила Зурабишвили.

Она также выразила уверенность в том, что в этом году Грузия уже начнет переговоры о вступлении в ЕС.