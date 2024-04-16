При организации Бакинского регионального центра МЧС и поддержке управления по связям с общественностью министерства в Бакинском евролицее был проведен тренинг по теме реагирования на чрезвычайные ситуации.

Открывая мероприятие вступительной речью, начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов проинформировал о цели мероприятия, отметил важность просветительской деятельности в этой сфере.