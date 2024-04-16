Бакинским школьникам разъяснили, как вести себя при землетрясениях фото; видео
При организации Бакинского регионального центра МЧС и поддержке управления по связям с общественностью министерства в Бакинском евролицее был проведен тренинг по теме реагирования на чрезвычайные ситуации.
Открывая мероприятие вступительной речью, начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов проинформировал о цели мероприятия, отметил важность просветительской деятельности в этой сфере.
Директор лицея Зульфия Вейсова подчеркнула, что от чрезвычайных происшествий никто не застрахован, и отметила в связи с этим важность подобных мероприятий.
В теоретической части обучения сотрудники МЧС предоставили подробную информацию о чрезвычайных ситуациях, типичных для страны, необходимых правилах поведения в таких случаях и на прочие темы. Были показаны обучающие видеоролики.
В практической части тренинга с участием преподавателей была объявлена условная тревога по землетрясению, продемонстрированы правильный выбор позиции и другие способы поведения во время землетрясения, проведена эвакуация учащихся и т.д.
Следует отметить, что подобные мероприятия МЧС организует регулярно.