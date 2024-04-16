Ядерные угрозы Ирана

Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину из-за угрозы атаки Израиля на ядерные объекты, заявил генерал-майор Ахмад Хакталаб, командующий силами КСИР, которые отвечают за охрану ядерных объектов страны.

«Если сионистский режим (Израиль) хочет использовать угрозу нападения на ядерные центры нашей страны в качестве средства оказания давления на Иран, пересмотреть ядерную доктрину Ирана и отклониться от нее было бы возможным и разумным шагом», - заявил Хакталаб.

На сегодняшний день Иран обязуется не иметь ядерного оружия, однако располагает мощностями для обогащения урана. По многочисленным заверениям Тегерана, ядерные изыскания ведутся исключительно в мирных целях.