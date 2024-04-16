Согласно информации, опубликованной на сайте Управления по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, в 18:11 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Сулусарай.

Определено, что очаг землетрясения находился на глубине 5,99 километра. Землетрясение ощущалось и в соседних провинциях. AFAD сообщило, что они следят за развитием событий, связанных с землетрясением.

В связи с землетрясением губернатор Токата, AFAD и все соответствующие ведомства начали обследование местности после землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в районе Сулусарай провинции Токат. "Мы следим за развитием событий. Приношу свои соболезнования нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения. Да хранит Аллах нашу страну и наш народ от стихийных бедствий", - написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своем аккаунте в социальных сетях.

"Я выражаю свои соболезнования нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло в районе Сулусарай провинции Токат и ощущалось в соседних провинциях. Наши соответствующие ведомства продолжают работы по обследованию местности. Да хранит нас Аллах, нашу страну и наш народ от всех видов стихийных бедствий," – заявил вице-президент Джевдет Йылмаз.

"В центре города серьезной ситуации нет. К нам поступила информация, что в Сулусарае, где расположен эпицентр, есть поврежденные здания", - сообщил мэр Токата Мехмет Кемаль Языджиоглу.