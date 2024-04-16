Украина может получить шесть систем Patriot

От партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер Германии рассказал, что партнеры по НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot.

После усиления российских ударов по объектам энергетики у Украины остро встал вопрос об увеличении количества противовоздушной обороны.

С поиском ПВО в свою очередь обещала и Германия. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot.

В то же время правительство Германии направило письма десяткам стран. В письмах Германия призывает партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.