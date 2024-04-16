В Эстонии выразили уверенность в победе над Россией
Командующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем убежден, что в случае потенциального нападения России его страна сможет его отразить.
Херем объяснил, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, потому что альянс уже находится на месте. "Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы", – сказал он.
У НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии, добавил эстонский генерал.
"Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", – отметил Херем.
По его словам, Эстония, Финляндия и Швеция сразу же с первых минут агрессии возьмут под контроль ситуацию в Балтийском море, а силы противника, которые будут заходить на территорию Эстонии, будут остановлены пехотой или танками.
"А всех тех, кто попытается на нас влиять с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги. Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", – сказал Херем.