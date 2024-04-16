В Эстонии выразили уверенность в победе над Россией

Херем объяснил, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, потому что альянс уже находится на месте. "Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы", – сказал он.

У НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии, добавил эстонский генерал.

"Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", – отметил Херем.

По его словам, Эстония, Финляндия и Швеция сразу же с первых минут агрессии возьмут под контроль ситуацию в Балтийском море, а силы противника, которые будут заходить на территорию Эстонии, будут остановлены пехотой или танками.

"А всех тех, кто попытается на нас влиять с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги. Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", – сказал Херем.