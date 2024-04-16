Премьер Грузии раскритиковал Украину, в Киеве ответили

Закон об «иноагентах» призван не допустить повторения судьбы Украины, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Если бы НПО добились того, что они активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены правительства посредством революции, сегодня Грузия оказалась бы в худшем положении, чем Украина... Если мы не защитим суверенитет государства, с нами произойдет то же самое, что произошло с Украиной. И в таком случае мир и евроинтеграция останутся в прошлом», - подчеркнул он.

В украинском МИД в ответ на это заявили, что упоминание Украины в таком пренебрежительном контексте наносит ущерб украинско-грузинским отношениям. Там также подчеркнули, что «русификация», а не мифическая украинизация - реальная угроза для Тбилиси.