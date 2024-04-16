Кадыров в гневе

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева.

«Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП», — заявил Кадыров.

Кадыров отметил, что когда сотрудники поста выяснили, что имеют дело с генералом, то «трусливо разбежались». Он обратился к руководству Дагестана, чтобы те «приняли меры в отношении виновных».