Поляк готовил покушение на Зеленского

В Польше задержан местный житель, подозреваемый в подготовке покушения на Владимира Зеленского, сообщила Служба безопасности Украины.

По заявлению СБУ, его замыслом был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше, где, как утверждается, и должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.

Прокуратура Польши предъявила местному жителю обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. Ему грозит лишение свободы от шести месяцев до восьми лет.