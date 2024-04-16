Иран о военном сотрудничестве с Россией

Иран продолжит укреплять военное сотрудничество с Россией, заявил в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Наше сотрудничество (в военной сфере) не настроено против третьих стран и нацелено на укрепление стабильности и безопасности в регионе", - сказал иранский посол, выступая на приеме по случаю Дня армии Ирана.

"Должен отметить, что все слухи и утверждения о том, что ирано-российское оборонное сотрудничество используется в некоторых конфликтах в регионе, не соответствуют действительности. Но Исламская Республика Иран в соответствии с международным правом будет продолжать укреплять военное сотрудничество (с Россией)", - добавил Джалали.