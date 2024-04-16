Эрдоган опять про Израиль

Эрдоган призвал западные страны «отреагировать на действия Израиля также, как они это сделали с Ираном».

«Мы увидели, что западные страны могут единогласно отреагировать на возмездие Ирана. Теперь те же самые представители должны в один голос сказать «стоп» Израилю. Нельзя позволить Израилю исказить повестку дня и скрыть свои злодеяния в секторе Газа.

Необходимо как можно скорее добиться немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, затем мы должны предпринять шаги для реализации решения о двух государствах», - сказал Эрдоган, добавив, что «в течение 195 дней в Газе происходит одна из крупнейших трагедий века».