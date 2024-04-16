Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 21:03

Итак, впервые с 1991 года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны другого государства. Тогда во время военной операции США и его союзников по освобождению Кувейта, которая вошла в историю, как «Буря в пустыне», иракский диктатор Саддам Хусейн обстрелял Израиль советскими баллистическими ракетами СКАД. Иран же, наряду с 300 беспилотниками и крылатыми ракетами, применил против Израиля около 100 баллистических ракет. Теперь, пожалуй, главный вопрос, который звучит сегодня со всех СМИ и медиаплощадок, – ответит ли Израиль на этот массированный обстрел? А если ответит, то как? На эти и другие вопросы редакции haqqin.az отвечает израильский политолог, востоковед Михаил Бородкин.

- Накануне ночного обстрела 14 апреля все эксперты считали, что Иран поручит дать ответ Израилю шиитам «Хезболлы». Что стало бы относительно безопасным решением для Тегерана. Но режим аятолл ответил иначе. На Ваш взгляд, что хотели продемонстрировать власти Исламской Республики, впервые подвергнув Израиль атаке непосредственно со своей территории? - Не думаю, что это был месседж о готовности Ирана к войне с Израилем. Посылая ракеты со своей территории, аятоллы были уверены в том, что серьезный ответ за этот прямой удар они не получат. Вероятно, в данный момент иранское руководство считает свой режим достаточно сильным, а Израиль и в целом Запад – значительно ослабленными. Причин для такой уверенности несколько. После ликвидации генералов КСИР в Дамаске, ребром стал вопрос о том, как же ответит на это Тегеран. Называли несколько вариантов, среди которых преобладала версия обстрела Израиля ракетами иранских прокси или теракта в отношении израильского посольства в какой-нибудь третьей стране. Но лично я предполагал, что удар будет именно с иранской территории. Во-первых, для режима было важно подчеркнуть, что это ответ не «Хезболлы» или кого-то еще, а именно Исламской Республики Иран. Во-вторых, иранским властям было важно, чтобы ответный удар не был сопряжен с серьезными разрушениями и, тем более, жертвами среди гражданского населения Израиля. Поэтому, ракеты и БПЛА были запущены из Ирана. Расчет был достаточно простым: впервые открыто атакуя «сионистское образование», аятоллы, с одной стороны, продемонстрировали своему народу ракетную мощь КСИР (информационное агентство ИРНА официально заявило, что все ракеты поразили военные объекты, просто Израиль скрывает масштаб нанесенного ему ущерба), а с другой, расстояние в 1.700 километров, которые должны были проделать до цели иранские ракеты и дроны, давали израильским ВВС и ПВО, а также их западным союзникам достаточно времени, чтобы определить цели и предотвратить попадание по особо болезненным объектам гражданской и военной инфраструктуры, что стало бы для Израиля casus belly – поводом к полномасштабной войне. Ну и, наконец, с третьей стороны иранцы хотели проверить эффективность своего оружия, особенно баллистических ракет, а заодно понять, как действует израильская ПВО. Как видите, все три цели Иран достиг - и народ убедил, и ПВО врага проверил, и поводов к войне не дал…

- Судя по Вашей логике, Иран не боится ответного удара со стороны Израиля? - Именно так. Потому что, во-первых, иранцы надеются на «Хезболлу», которая дислоцирована на нашей северной границе и всем своим арсеналом, оцениваемым нашей военной разведкой в 150-170 тысяч ракет, предназначена для того, чтобы удержать Израиль от нанесения по Ирану и, в частности по его ядерным объектам, разрушительного удара. Во-вторых, Тегеран считает, что Израиль основательно увяз в войне в секторе Газа, а потому не готов к полномасштабной войне на три фронта – с ХАМАСом, «Хезболлой» и непосредственно с Ираном. Иранское руководство также уверено в нереальности ответа со стороны США. Дело в том, что в Тегеране видят, как с 24-го февраля 2022 года Запад фактически бездействует перед лицом российской агрессии в Украине, даже несмотря на то, что там идет чудовищная война. Антироссийские санкции оказываются малоэффективными, поскольку их не поддерживают тот же Иран, Китай и Индия. Соответственно, Иран, который уже много лет находится под западными санкциями, уверен, что со стороны американцев и других западных стран военного удара за атаку на Израиль не будет. Словом, сложилась уникальная ситуация, при которой Иран счел себя достаточно сильным, чтобы впервые за 45 лет противостояния с «сионистским режимом», которое он сам же себе и придумал, нанести по Израилю прямой удар. Хотя, напомню, что до исламской революции 1979 года у Ирана с Израилем были прекрасные отношения. - Каким на Ваш взгляд может быть ответный удар Израиля по Ирану? - Ответ вовсе не так прост, как это может показаться. С одной стороны, Израиль оказался в ситуации, в котором Иран был после израильского авиаудара по консульству ИРИ в Дамаске. Не отвечать нельзя, как, впрочем, также нельзя тянуть с ответом. То есть, в любом случае ответ Израиля должен быть относительно быстрым, чтобы не было сомнений, что речь идет об ответе на атаку 14 апреля. Полагаю, израильский удар будет нанесен не по Ирану, а, скорее всего, по «Хезболле», являющейся наиболее серьезным инструментом в руках аятолл. Выражаясь образно, «Хезболла» — это нож, который Иран держит у горла Израиля. И этот нож необходимо вырвать вместе с рукой. Потому что около 100 тысяч израильтян, живших на севере страны, были вынуждены покинуть свои дома и стать из-за систематических обстрелов со стороны Ливана беженцами в собственной стране. На ливанской стороне находятся порядка 50 тысяч хорошо обученных и вооруженных боевиков «Хезболлы», угрожающих повторить то, что 7 октября сделал ХАМАС. О том, что армию «Хезболлы» необходимо отбросить от северных границ Израиля, за реку Литания, постоянно говорят и наше политическое руководство, и командование ЦАХАЛа. Израильское общество настроено на то, чтобы армия вошла в Ливан, и это уже вопрос не принципа, а времени. Возможно, ближайшего. Ликвидировав военную инфраструктуру «Хезболлы», Израиль не только укрепит потенциал сдерживания Ирана, но и получит значительно большую свободу действий на тот случай, если будет принято решение силовым методом остановить иранскую ядерную программу.

- Правильно ли я понимаю, что Вы исключаете ответ Израиля в виде превентивного удара по ядерным объектам Ирана? Многие израильские эксперты считают сложившуюся ситуацию идеальным моментом для реализации этой цели… - Ничего нельзя исключать. Согласен, условия сложились, вроде бы, благоприятные. Но есть несколько важных нюансов, пренебрегать которыми опасно. Первое — это сложность уничтожения, скажем, такого объекта, как завод по обогащению урана Фордо, расположенный под скальными породами на глубине 80-90 метров. Как говорят наши военные эксперты, у таких объектов есть, как минимум, такая уязвимая точка, как ворота. Следовательно, в такой коррумпированной стране, как Иран, в принципе можно провести через эти ворота грузовик со взрывчаткой. Смогли же агенты «Моссада» вывести из предместья Тегерана на нескольких грузовиках всю сверхсекретную документацию об иранских ядерных разработках. Но следует принять во внимание, что в рамках комплексной ядерной программы Ирана работают 64 объекта. Чтобы уничтожить их, Израилю потребуются, как минимум, самые мощные конвенциональные бомбы, которыми располагают только Соединенные Штаты. Пока неизвестно, поделятся ли ими американцы, категорически возражающие против атаки на Иран. А для превентивного удара нужно одновременно ликвидировать сразу несколько объектов на иранской территории. Кроме того, чтобы наши F-35 могли долететь до Ирана по самому короткому пути, им необходимо пересечь воздушное пространство ряда арабских стран. Однако своей атакой по Израилю Иран ощутимо усилил потенциал сдерживания. Иранцы, в частности, заявили, что, если какая-нибудь арабская страна предоставит Израилю воздушное пространство для самолетов, летящих бомбить иранские ядерные объекты, Иран нанесет по этой стране сокрушительный удар. События 14 апреля убедили наших арабских соседей, что к иранским угрозам следует относиться со всей серьезностью. Если же Израиль не получит такое разрешение, то это сильно осложнит военную операцию и, не исключено, сделает ее практически неосуществимой. Но в любом случае, даже если нашим ВВС удастся нанести превентивный удар по ядерным объектам Ирана, назревающую войну Израиля с «Хезболлой» это все равно не остановит. - Вы считаете, что, как и в 2006 году, это будет сухопутное вторжение на территорию Южного Ливана? - Трудно сказать. Знаю лишь, что это будет очень тяжелая и длительная война. Потому что боевики «Хезболлы», как и бандиты ХАМАС, прячутся за спинами гражданского населения. Да и Иран, который, естественно, не сбрасывает со счетов такое развитие событий, уже предупредил: если Израиль совершит еще одну ошибку, ответ последует куда более суровый. - Вы считаете эту угрозу достаточно серьезной? - Более чем. Особенно, если учесть, что по некоторым данным Иран располагает тремя тысячами баллистических ракет. Это крупнейший ракетный арсенал среди всех армий Ближнего Востока…

- Появились ли у Израиля после обстрела 14 апреля какие-то красные линии? Скажем, военная разведка и «Моссад» перестанут охотиться на иранских генералов… - После обстрела Иран увеличил свой потенциал сдерживания, тогда как израильский потенциал сдерживания ослаб. В результате, если наши военные решат ликвидировать в Сирии еще какого-нибудь генерала КСИР, им придется учитывать, что за этим последует еще один массированный ракетный удар по Израилю. Вот почему так важно как можно скорее ответить на обстрел 14 апреля и восстановить потенциал сдерживания. Выжить на Ближнем Востоке без постоянной демонстрации силы невозможно. Так что, никаких красных линий в вопросе обеспечения безопасности страны и борьбы с террористами у Израиля нет и быть не может. - То есть, вариант, при котором Израиль будет сдерживать себя, чтобы не провоцировать Иран, Вы не допускаете? - Чтобы ударить по Израилю, Ирану не нужны никакие провокации. Тегеран ведет войну за физическое уничтожение еврейского государства. И если Израиль будет сидеть сложа руки, удары по нему будут только усиливаться. Единственный шанс остановить большую войну на Ближнем Востоке заключается в создании коалиции западных стран, как это было во время операции «Буря в пустыне». - Иордания подняла самолеты своих ВВС и сбивала иранские дроны, пролетавшие над ее территорией в сторону Израиля. Как Вы считаете, Иордания может стать следующей целью иранских «шахедов»? - МИД Ирана уже пригрозил арабским странам, которые помогали Израилю защититься. Речь идет об Иордании и, возможно, о Саудовской Аравии. Учитывая, что иранцы чувствует сейчас некую безнаказанность, вполне допускаю какую-нибудь провокацию против Аммана. - Может ли Израиль вести войну на три фронта: против «Хезболлы», ХАМАСа и Ирана? - Думаю, фронтов, все-таки, будет два - «Хезболла» и ХАМАС. Лично я не уверен, что если Израиль начнет войну в Ливане, иранцы вмешаются. Ведь при таком раскладе вмешаются США – крайне нежелательный для Тегерана сценарий. В любом случае, возникнет очень тяжелая ситуация, поскольку это будет не классический выбор между хорошим и плохим решением, а выбор между плохим и очень плохим, катастрофическим, кошмарным, чудовищным и так далее решением. Тут ведь какой сценарий ни выбери, у каждого есть масса недостатков и каждое сопряжено с большими человеческими потерями. Но, к сожалению, мы оказались там, где оказались. Так что, теоретически вести войну на два фронта можно. И Израиль к этому готов…