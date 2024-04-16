Макрон объяснил, почему не передает Украине ПВО

«Поскольку у Франции есть ядерное оружие, у нас гораздо меньше собственных систем ПВО. Мы должны обеспечить безопасность наших ядерных объектов на французской земле. Мы разместили в Украине всё что могли», – заявил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он также отметил, что построить для Украины такую же систему ПВО, как у Израиля, невозможно, поскольку на это нужно время и финансовые вливания, а ресурсы Европы ограничены.

«Израиль строил свою систему ПВО последние десятилетия, финансировал ее на протяжении долгого времени. Невозможно построить точно такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины», - сказал Макрон.