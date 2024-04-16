Россия за Палестину в ООН, США против

Россия призывает проголосовать за резолюцию по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН, заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В то же время США проголосуют против проекта резолюции СБ ООН, которая рекомендует Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Среди причин такого решения Патель, в частности, упомянул, что группировка ХАМАС по-прежнему имеет власть в секторе Газа.

Полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) будет вынесено на голосование на заседании Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке.

При положительном решении, вопрос будет вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, которая сможет подтвердить полноправное членство Палестины в случае, если заявка на вступление наберет две трети голосов.

Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.