Ни дня без угроз Ирана

Если Израиль применит силу, Иран отреагирует так, что заставит его пожалеть о своих действиях. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, которого цитируют СМИ.

В ходе своего выступлении в Совбезе ООН иранский министр заявил, что Израиль «необходимо заставить прекратить любой дальнейший военный авантюризм, направленный против интересов Ирана».

«В случае любого применения силы израильским режимом и нарушения нашего суверенитета Исламская Республика Иран без малейшего колебания заявит о своих неотъемлемых правах и даст решительный и надлежащий ответ, чтобы заставить режим пожалеть о своих действиях», - предупредил Абдоллахиан.