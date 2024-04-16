Украину призвали нанести удар по зданию Минобороны России

Украине необходимо разрешить наносить удары по широкому спектру целей на территории России. С таким заявлением в эфире немецкого телеканала ARD выступил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

Парламентарий считает, что ВСУ вправе атаковать не только военные, но и гражданские объекты.

«Я хотел бы сделать очень ясное заявление. Украина должна быть наделена полномочиями, позволяющими наносить удары по объектам, расположенным на территории России. Она уже это делает и, в частности, наносит удары по линиям снабжения», – заявил Родерих Кизеветтер.

После того как журналисты поинтересовались о нанесении ударов по государственным учреждениям, депутат заявил о праве Киева атаковать здание Министерства обороны России.