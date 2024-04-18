Байден готовит грандиозную сделку, которой позавидовал бы сам Трамп

США добиваются признания Израилем Палестины в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, сообщает The Wall Street Journal. Администрация президента Джо Байдена настаивает на долгосрочном дипломатическом соглашении в ближайшие месяцы, которое заставит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принять новые обязательства по палестинской государственности в обмен на дипломатическое признание со стороны Эр-Рияда, заявили изданию официальные лица США и Саудовской Аравии.

В качестве стимула к признанию Израиля Белый дом предлагает Эр-Рияду более формальные оборонные отношения с Вашингтоном, помощь в приобретении гражданской ядерной энергии и возобновление усилий по созданию палестинского государства — все это входит в пакет, переговоры по которому, по словам американских чиновников, находятся на заключительной стадии.

Долгосрочный план дает Байдену шанс на дипломатический прорыв в разгар кампании по переизбранию, пишет издание.