Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 18 апреля 2024, 23:37

Евгении Гуцул, башкан Гагаузского автономного территориального образования, стала в последнее время значительно чаще посещать Россию, где обсуждает возможности объявления независимости Гагаузии. В интервью местному телерадиоканалу GRT Гуцул пожаловалась, что официальный Кишинев намеренно препятствует социально-экономическому развитию Гагаузии. «Мы прекрасно понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены, - подчеркнула Гуцул. - Это ликвидация Гагаузской автономии».

По словам башкана, в случае, если гагаузы официально объявят о своей независимости, Кишинев может пойти либо на ввод войск в Гагаузию, либо на административное упразднение этого региона. И тогда у властей автономии не останется другого выхода, кроме как «обратиться за помощью ко всем, включая Россию». Ранее Евгения Гуцул сообщила в своем Телеграм-канале, что при любой попытке Молдовы пойти на объединение с Румынией Гагаузия немедленно начнет процесс отделения от Молдовы и вернется к статусу независимой Гагаузской республики (речь идет о самопровозглашенном и непризнанном «Государстве Гагаузия», просуществовавшем с 1990 по1995 годы – ред.). Вслед за этими высказываниями вспыхнула словесная перепалка Евгении Гуцул с президентом Молдовы Майей Санду. Последняя, напомнив башкану ее слова о том, что президент Путин обещал поддерживать автономию, открыто обвинила главу Гагаузии и криминального молдавского оппозиционера Илана Шора в том, что они по заданию Кремля пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове. «Часть руководства Гагаузии контролируется группировкой «Шор», - подчеркнул президент Санду. - И мы знаем, как они работают вместе с Кремлем, чтобы дестабилизировать нашу страну».

В марте этого года в ходе поездки Гуцул в Москву и ее встречи с президентом Путиным башкан обратилась к властям России с просьбой выделить льготы гагаузским экспортерам для поставок товаров в РФ, а также предоставить жителям автономии скидку на газ и доступ к российской платежной инфраструктуре. При этом Гуцул также пожаловалась на экономическую блокаду Гагаузии, введенную Кишиневом. В апреле 2024 года Евгения Гуцул вновь посетила Москву, где подписала с председателем российского Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым соглашение об использовании на территории Гагаузии платежной карты «Мир», а также заявила в одном из интервью российским СМИ, что «молдаване не хотят вступления страны в Евросоюз», предупредив российскую общественность об угрозах Майи Санду ввести войска в Комрат в том случае, если Гагаузская автономия объявит о своей независимости. По мнению молдавских политических экспертов, Гагаузия — это слабое звено Молдовы, и Москва активно использует эту слабость. Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az Валериу Паша, возглавляющий молдавское общественное объединение WhachDog (Центр, занимающийся анализом политики и контрпропагандой), Евгения Гуцул - абсолютно несамостоятельная персона, а ставленница лидера скандально известной пророссийской партии «Шор» миллиардера Илана Шора, приговоренного в 2017 году к семи годам лишения свободы по обвинению в краже миллиарда долларов из трех молдавских банков и сумевшего сбежать в Израиль, который в 2020 году отклонил запрос властей Молдовы на его экстрадицию.

«В свою очередь, сам Илан Шор - также несамостоятельная политическая фигура, он всего лишь инструмент России, - уточнил молдавский политолог. - Гуцул просто читает тексты заявлений, которые пишут ее однопартийцы из «Шор». Пророссийские силы стремятся манипулировать статьей Конституции Гагаузии, в соответствии с которой народ Гагаузии в случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства имеет право на внешнее самоопределение. В данном случае речь идет о возможном объединении Молдовы с Румынией. Видимо, в вопросе отделения Гагаузии от Молдовы Гуцул с однопартийцами явно перегнули палку. Поскольку в Москве Евгению Гуцул, по сути, заставили заявить, что она вовсе не выступает за выход из состава Молдовы. Башкану на пальцах объяснили, что в соответствии со стратегией Кремля, Гагаузия должна оставаться в составе Молдовы в качестве постоянного раздражителя Кишинева. Другими словами, Москва намерена и дальше использовать автономию гагаузов, чтобы оказывать давление на центральную власть. Но в отличие от планов Кремля, население Гагаузии не поддерживает конфронтационное поведение местных властей». По словам Валериу Паша, в Москве понимают, что у Гуцул нет реальной поддержки среди населения, а потому любая попытка Кремля разыграть так называемую «карту независимости» потерпит провал. «Если команда Гуцул решит вывести регион из состава Молдовы, то гагаузы однозначно прогонят местных политиков с их приступами радикализма, а сама Евгения Гуцул будет арестована через полчаса после объявления о независимости, - уверен молдавский политолог. – Надо сказать, что своими популистскими обещаниями команда беглого олигарха Илона Шора просто морочит гагаузам голову. К примеру, в прошлом году они обещали населению газ по цене чуть ли не 50 евроцентов за кубометр. Хотя было совершенно очевидно, что в лучшем случае доставка газа могла быть организована через балканский коридор, то есть через Турцию. Но тогда цена одной только доставки увеличилось бы в несколько раз. Естественно, никакого дешевого газа автономии не дали, а вину за это бессовестным образом переложили на плечи молдавских властей. Как известно, рынок газа в Молдове либерализирован, любая компания может получить лицензию и организовать импорт газа. Но если контракт заключен с потребителями, то компания обязана выполнить условия договора. Команда Гуцул прекрасно знала, что никаких поставок газа не организует, поэтому пыталась свалить вину на правительство Кишинева…»

То же самое, по словам политолога, происходит и с российской картой «Мир», оплату которой на территории Молдовы невозможно осуществить ни при каких обстоятельствах. «Что гагаузы будет делать с банковскими картами, которые не действуют ни в одной точке страны, включая Приднестровье? – спрашивает Валериу Паша. – Но даже если власти разрешат «легитимацию» российской карты, то любой молдавский банк, который осуществит по ней платежи, моментально попадет под западные санкции. Карта «Мир» может работать в ОАЭ, которым наплевать на санкции, в зависимом от России Кыргызстане или в Армении, но не в ассоциированной с Евросоюзом Молдове, которая получила статус кандидата в члены ЕС. Соответственно, Кишинев обязался придерживаться основных направлений политики ЕС, включая принятые санкции в отношении России. В такой ситуации Молдова категорически не может позволить российской платежной системе действовать на своей территории. И хотя Гуцул и ее окружение прекрасно знают это, они продолжают давать пустые обещания 30 тысячам бюджетникам, утверждая, что на их карты «Мир» вскоре будут ежемесячно переводиться по 100 евро. Было бы любопытно узнать, откуда Гуцул и Ко. будут брать каждый месяц три миллиона евро для поддержки пенсионеров, бюджетников и других категорий граждан? Но уже сейчас могу с уверенностью утверждать, что, не выполнив свое обещание, Гуцул и ее соратники вновь обвинят в этом Кишинев. Мол, опять Санду не дала помочь гагаузам. При всем том, что государственные дотации для Гагаузии на душу населения самые высокие в Молдове. К примеру, НДС, который собирают в этом регионе, не уходит в госбюджет, а остается в Гагаузии. Не говоря уже о том, что там собирают еще и местные налоги. То есть Гагаузия – это не только дотационный, но и привилегированный регион, в котором лучшие в стране дороги и где сосредоточена масса проектов Евросоюза с соответствующими финансовыми вливаниями. И при этом местные власти обвиняют Кишинев в недостаточной помощи и дискриминации, повторяя, как заведенные, российские нарративы. Но в отличие от популистской риторики членов местного парламента, главы городов и сел Гагаузии настроены прагматично. Что закономерно, если учесть, что на этих людях лежит реальная ответственность за развитие своего населенного пункта и улучшение жизни людей». По мнению политолога, прежнее правительство в Кишиневе совершило стратегическую ошибку, не пожелав вступить в конструктивный диалог с населением Гагаузии. Сегодня глава Молдовы пытается исправить эту ошибку.