Польша отказала Украине

Польша не обладает достаточным количеством зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для передачи их Украине. Об этом на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Брюсселе журналистам заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

"У нас нет на данный момент достаточного количества [батарей] Patriot, чтобы ими можно было делиться", - отметил Туск.

Он отметил, что призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца изыскать возможности для поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине не касался Польши в связи с ее "прифронтовым положением".

Ранее об отсутствии возможности предоставить Киеву ЗРК Patriot заявил польский президент Анджей Дуда. По его словам, республика только начинает создавать собственные системы ПВО и ПРО.