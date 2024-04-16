США и Израиль обсудили планируемую операцию в Рафахе

Представители США и Израиля провели консультации по вопросам нанесенного Ираном удара и планируемой еврейским государством наземной операции в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что с американской стороны в консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, израильская сторона была представлена министром стратегического планирования Роном Дермером и главой Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби. Они обсудили "атаку Ирана и коллективные усилия для дальнейшего укрепления обороны Израиля". Салливан также уведомил представителей еврейского государства о новых санкциях, введенных в отношении Ирана.

Кроме того, состоялись консультации в расширенном составе по ситуации вокруг Рафаха.

"Стороны договорились об общей цели разгрома [радикального палестинского движения] ХАМАС в Рафахе", - отмечается в документе.

При этом США "выразили обеспокоенность различными сценариями действий в Рафахе, а представители Израиля согласились учесть эти соображения и провести дополнительные консультации на уровне экспертов".

В документе отмечается, что эти контакты могут состояться в скором времени.