Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:01

С целью ослабления влияния санкций коллективного Запада, Россия занимается в настоящее время прокладкой двух новых транспортных коридоров, которые свяжут Азию и Европу. Один из них проходит через Каспийское море. Об этом сообщает Bloomberg. Прокладываемые Россией через Иран судоходные и железнодорожные сети, а также более интенсивное использование морского прохода через Северный Ледовитый океан могут полностью переориентировать Москву в сторону Китая и Индии и даже в условиях жестких западных санкций «сделать Россию центром международной торговли».

Как указывает американское издание, упомянутые маршруты помогут сократить России время транзита на 30-50 процентов и избежать проблем, связанных с небезопасным прохождением Красного моря. Но поскольку у МТК «Север - Юг» есть свои проблемы, Россия намерена инвестировать более 25 миллиардов долларов в модернизацию маршрута через Иран, а также в улучшение объектов на российском побережье Арктики, включая флотилию ледоколов. В этой связи следует напомнить, что в мае 2023 года Россия предоставила Ирану кредит в размере 1,4 миллиарда долларов на завершение строительства 162-километровой железнодорожной ветки, которая соединит город Решт на иранском побережье Каспийского моря с городом Астара на границе с Азербайджаном. Эта дорога позволит доставлять грузы из Санкт-Петербурга непосредственно в Бендер-Аббас, являющийся главным экспортным портом Ирана на побережье Персидского залива.

По данным экономистов Евразийского банка развития, к 2030 году пропускная способность МТК «Север - Юг» может увеличиться на 85 процентов - до 35 миллионов тонн в год. После того, как этот маршрут будет полностью запущен, он свяжет Россию с Ираном и Индией, а также с другими государствами Южной Азии, Персидского залива и Африки. Известно, что августе прошлого года Россия отправила в Саудовскую Аравию свой первый прямой грузовой поезд. Благодаря продажам российской нефти, а также закупкам электроники и промышленного оборудования объем российско-китайской торговли достиг в 2023 году рекордных 240 миллиардов долларов. А объем торговли России с Индией вырос в прошлом году почти до 64 миллиардов долларов против примерно 10 миллиардов тремя годами ранее. Параллельно из-за ограничений США и ЕС на так называемые товары двойного назначения сходит на нет российский торговый бум с Турцией. Предварительные данные Министерства торговли этой страны показали, что в первом квартале 2024 года турецкий экспорт в Россию упал по сравнению с прошлым годом на треть. Отметим, что маршрут через Каспийское море как одну из веток МТК «Север - Юг» Россия запустила в марте 2022 года, то есть практически сразу после вторжения в Украину. Тогда западные СМИ сообщили, что «государственные» корабли, курсирующие между российскими и иранскими портами на Каспии, отключили системы слежения и распознавания, чтобы скрыть транспортировку военных грузов, боеприпасов и беспилотников между иранским Бендер-Аббасом и российской Астраханью.

Поскольку ветка коридора «Север - Юг», проходящая через Азербайджан, еще не готова, важность маршрута через Каспийское море возрастает для России и Ирана с каждым днем. Сегодня две страны оживленно торгуют между собой, не опасаясь какого-либо контроля, связанного с санкциями. Примечательно в этой связи публичное заявление Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области, сообщившего в одном из интервью российским СМИ, что в январе 2024 год грузооборот морских портов Астрахань и Оля увеличился вдвое. В ходе недавней встречи с Владимиром Путиным губернатор Бабушкин отчитался перед президентом РФ о планах по расширению инфраструктуры порта Оля. По его словам, этот порт чрезвычайно важен для создания астраханского узла международного транспортного коридора «Север - Юг». В настоящее время мощность перевалки грузов в порту Оля составляет 16 миллионов тонн в год, при этом ведется строительство нового контейнерного терминала, который значительно увеличит пропускную способность этого порта. Кстати, российские СМИ сообщили, что вчера в порт Оля впервые зашел контейнеровоз-паром из Туркменистана «Бахтияр», доставивший в Россию 40 грузовиков с 800 тоннами свежих томатов. Из чего можно сделать вывод, что ветка коридора «Север - Юг» может пройти через Туркменистан.

Иван Тонких, генеральный представитель ОАО РЖД в Туркменистане, рассказал 16 апреля на полях заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) об ожиданиях от развития железнодорожного коридора «Север - Юг». В частности, Тонких отметил, что при активном развитии транспортно-логистической сферы между Россией и Туркменистаном особое внимание российской стороны, заинтересованной данным проектом, уделяется именно коридору «Север - Юг». «Задача нашего генерального представительства - привлечь внимание грузоотправителей, в частности, российских компаний, - подчеркнул Тонких. - Выход в Индийский океан транзитом через Туркменистан, Казахстан и Иран – все это сегодня на повестке дня». Генпредставитель РЖД назвал «уникальным» географическое положение Туркменистана в Центральной Азии, подчеркнув, что через эту страну проходят важные международные торговые маршруты. Увеличение транзитных грузоперевозок по Каспийскому морю Россия обсуждает также с Казахстаном. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин рассказал об увеличении в рамках МТК «Север - Юг» транзитных грузоперевозок через Каспийское море между Центральной Азией и Россией, а также отметил, что на фоне трансформации евразийского транспортно-логистического ландшафта существенно увеличивается роль Центральной Азии как регионального транзитного хаба, обеспечивающего стабильные грузоперевозки между Востоком и Западом, Севером и Югом.