Удручающий прогноз по ситуации в Украине

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс предупредил членов Конгресса США о том, что Украина может потерпеть поражение к концу 2024 года. Об этом сообщила газета Politico.

"Есть весьма реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года, или, по крайней мере, того, что [президент России Владимир] Путин окажется в состоянии, по сути, диктовать условия политического урегулирования", - заявил Бернс, комментируя дебаты в Конгрессе США о выделении дальнейшей помощи Киеву.

По словам Бернса, Украина "сейчас переживает сложный момент на поле боя", поскольку у нее заканчиваются боеприпасы, а у США – время, чтобы ей помочь.

Директор ЦРУ рассказал, что в ходе последнего визита на Украину, который состоялся месяц назад, ему довелось пообщаться с одним из старших офицеров ВСУ. Украинский военный объяснил, что им пришлось отступить из одного населенного пункта ввиду отсутствия боеприпасов.

"И я переживаю, что без помощи США будет еще много таких населенных пунктов, [которые ВСУ придется оставить]", - сказал Бернс.