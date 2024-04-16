Еврокубки: обидчик «Карабаха» вышел в полуфинал, «Фенербахче» завершил выступление

Сегодня состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

В Лиге Европы итальянская «Аталанта» проиграла английскому «Ливерпулю» со счетом 0:1, но выиграла с общим результатом 3:1.

Французский «Марсель» прошел португальскую «Бенфику» в серии пенальти. Общий счет – 2:2, а в серии пенальти победили марсельцы 4:2.

В итальянском дерби «Рома» оказалась сильнее «Милана» - 2:1. Общий счет – 3:1.

А английский «Вест Хэм» не смог пройти обидчика «Карабаха» немецкий «Байер». В Лондоне команды сыграли вничью 1:1, но в Леверкузене «Байер» был сильнее 2:0.

Итак, в полуфиналах «Рома» сыграет с «Байером», а «Аталанта» - с «Марселем».

В Лиге конференций турецкий «Фенербахче» в серии пенальти уступил греческому «Олимпиакосу». Также в полуфинал пробились итальянская «Фиорентина», английская «Астон Вилла» и бельгийский «Брюгге».

В полуфиналах встретятся: «Астон Вилла» - «Олимпиакос», «Фиорентина» - «Брюгге».