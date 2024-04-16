Молодежная делегация Азербайджана под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова приняла участие в заседании Экономического и социального совета Молодежного форума ООН, состоявшегося в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В первый день Форума министр Фарид Гаибов выступил на пленарном заседании, посвященном целям мира и устойчивого развития, а во второй день - на сегменте, посвященном молодежному диалогу по вопросам климата и мира.

Фарид Гаибов также выступил на встрече PEACE Side Event, проведенной ICYF.

В рамках визита в США Фарид Гаибов провел двусторонние встречи с главой Управления ООН по делам молодежи Фелипе Полье, национальным секретарем Бразилии по делам молодежи Рональдом Луисом Дос Сантосом и специальным посланником Госдепартамента США по вопросам глобальной молодежной политики Эбби Финкенауэром.

Министр Фарид Гаибов вместе с председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиевым встретились с азербайджанскими студентами, обучающимися в Нью-Йорке и соседних штатах, а также с нашей молодежью, проживающей здесь, в том числе спортсменами.