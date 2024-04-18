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Удар по Ирану рано утром в пятницу, за которым стоит Израиль, пришелся по военной базе неподалеку от иранского города Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на троих неназванных иранских чиновников. По их информации, удар был нанесен с помощью беспилотников, предположительно, запущенных с территории Ирана, вследствие чего они не были своевременно обнаружены системами противовоздушной обороны. Источники отметили, что иранским вооруженным силам удалось уничтожить несколько небольших дронов в районе города Тебриз, расположенного примерно в 800 км от Исфахана. Двое израильских чиновников подтвердили газете, что за атакой стоят израильские военные. В Высшем совете киберпространства Ирана заявили, что удары были нанесены с иранской территории, объяснив это «маленьким диапазоном полета дронов».

* * * 09:45 Израиль оценивает, насколько эффективен был нанесенный утром в пятницу удар по объекту в Иране и какие у него были последствия. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванный источник. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался комментировать сообщения об ударе по запросу телеканала. Он уточнил, что никаких новых предписаний для гражданского населения еврейского государства нет. В то же время иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники утверждает, что города Ирана, включая Исфахан, не подвергались атакам со стороны какого-либо иностранного государства. По сообщению канала, «информированные источники опровергают информацию о [каком-либо] иностранном нападении на иранские города, в том числе на Исфахан». При этом агентство Tasnim со ссылкой военные источники заявило, что, по данным властей ИРИ, нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе страны не пострадали во время атаки беспилотников.

* * * 09:37 В Иране сняли ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim, со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации.



Ранее сегодня в связи с сообщениями об атаке на г. Исфахан в центральной части страны были временно отменены рейсы в аэропорту им. Имама Хомейни в Тегеране.

* * * Громкие звуки в Исфахане были связаны с работой ПВО по отражению атак подозрительных объектов, сообщает Корпус Стражей Исламской Революции. * * * Пентагон пока никак не комментирует данные о нанесении Израилем удара по Ирану. Американский чиновник сообщил CNN, что объект, подвергшийся атаке в Иране, не имеет отношения к ядерной программе. Официальные СМИ Ирана также сообщают, что ядерные объекты не были повреждены. * * * Три иранских источника сообщили New York Times: авиабаза в Исфахане пострадала от воздушного удара сегодня ночью.



Кроме того, израильский источник, разбирающийся в деталях произошедшего, сообщает: В Иране до сих пор не понимают, что произошло. * * *