Израиль «поздравил» Хаменеи с юбилеем

Как уже сообщалось, в ночь на 19 апреля Израиль нанес ответный ограниченный удар по военным объектам Ирана. Израильские СМИ обращают внимание на тот факт, что 19 апреля исполняется 85-летие верховного правителя Ирана Али Хаменеи.

Израильтяне придают обстрелу Ирана символическую значимость, подчеркивая день рождения лидера Ирана, отдавшего приказ о нанесении ударов по Израилю 14 апреля.