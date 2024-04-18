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Сбитие бомбардировщика Ту-22МЗ на территории России является операцией Главного управления разведки Минобороны. Самолет удалось атаковать в 300 км от Украины. Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинских Силах обороны. Как рассказал изданию источник, после сбития бомбардировщика другой, летевший за ним, развернулся. «Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», - рассказал собеседник.

Сегодня Минобороны РФ сообщало, что в Ставропольском крае РФ упал военный самолет Ту-22М3 «после выполнения боевого задания при возвращении на аэродром базирования». Предварительной причиной катастрофы россияне называют техническую неисправность. Кроме того, сообщается, что три члена экипажа эвакуировалис, идет поиск 1 летчика. В то же время в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ отметили, что именно этот военный самолет несколько часов назад запускал ракеты по Украине. Украинские СМИ отмечают, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22. «Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты», - сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Ту-22М3 - советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе ядерными боеголовками. В эксплуатации с 1974 года и до сих пор. Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года запущен в серийное производство, прекращен в 1993 году.