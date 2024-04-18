Американцы заперли главу МИД Ирана в двух кварталах в Нью-Йорке

Как заявил официальный представитель Госдепа Ведант Патель, данное ограничение позволяет делегации перемещаться только в радиусе двух кварталов от района штаб-квартиры ООН, а также между резиденцией постоянного представителя Ирана при ООН и международным аэропортом Джона Ф. Кеннеди.

США ввели дополнительные ограничения на передвижение делегации министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Нью-Йорке.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам в качестве принимающей стороны ООН, а также к нашей постоянной обеспокоенности по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана и поддержки терроризма», - говорится в заявлении Пателя.

Отметим, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 18 апреля прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН.