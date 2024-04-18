Сын убил родителей в Сумгаите

В пятницу в прокуратуру Сумгаита поступила информация об убийстве двух человек в городе.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Фикрет Мамедов (2000 г.р.) умышленно убил своего отца Хакима Мамедова (1962 г.р.) и мать Зарифу Мамедову (1965 г.р.), нанеся им ножевое ранение во время возникшего между ними конфликта.

В городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана, Ф.Мамедов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.