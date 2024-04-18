Нефть подскочила после атаки Израиля на Иран

Цены на нефть повышаются в пятницу вслед за атакой Израиля на Иран.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:20 по бакинскому времени составляла $88,81 за баррель, это на $1,7 (1,95%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,7 (2,05%), до $84,43 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 (0,1%), до $82,73 за баррель.