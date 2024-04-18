Попытка самоубийства в Баку. Спасатели пришли на помощь

Сотрудники Службы спасения особого риска МЧС предотвратили попытку самоубийства.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что в ночь на 19 апреля на проспекте Кара Караева в Баку мужчина на мосту пытался совершить суицид.

В связи с полученным вызовом на место происшествия прибыли силы Службы спасения особого риска МЧС.

Спасатели провели психологическую беседу с гражданином, открыли спасательную подушку и приняли необходимые меры безопасности. В результате психологической беседы удалось отговорить гражданина от совершения суицида и гражданин. Им оказался 43-летний Рамин Алиев.