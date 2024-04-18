«Надо спросить у российских служб…»: директор ЦРУ о теракте в «Крокусе»
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что ответственность за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» несет только группировка «Исламское государство».
«Нет, ответственной за это была ИГИЛ», - заявил в четверг глава ЦРУ на форуме, проведенном Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в Далласе.
«Мы, правительство США, предоставили достаточно точную разведывательную информацию российским службам относительно того, что, как мы видели, являлось надвигающейся террористической атакой ИГИЛ против довольно крупного развлекательного центра в Москве», - сказал директор ЦРУ.
Бернс призвал спросить российские службы, «почему они не уделили этому больше внимания, почему не предприняли действий в связи с этим... Мы знали заранее, что это надвигалось. Мы предоставили достаточно точную информацию о том, что было целью».
Директор ЦРУ также подверг сомнению утверждения российских властей, что исполнители теракта якобы могли попытаться скрыться в Украине. Кроме того, Бернс заявил, что высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко фактически противоречили высказываниям руководства России о том, кто может нести ответственность за организацию теракта в концерном зале.