«Надо спросить у российских служб…»: директор ЦРУ о теракте в «Крокусе»

«Нет, ответственной за это была ИГИЛ», - заявил в четверг глава ЦРУ на форуме, проведенном Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в Далласе.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что ответственность за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» несет только группировка «Исламское государство».

«Мы, правительство США, предоставили достаточно точную разведывательную информацию российским службам относительно того, что, как мы видели, являлось надвигающейся террористической атакой ИГИЛ против довольно крупного развлекательного центра в Москве», - сказал директор ЦРУ.

Бернс призвал спросить российские службы, «почему они не уделили этому больше внимания, почему не предприняли действий в связи с этим... Мы знали заранее, что это надвигалось. Мы предоставили достаточно точную информацию о том, что было целью».

Директор ЦРУ также подверг сомнению утверждения российских властей, что исполнители теракта якобы могли попытаться скрыться в Украине. Кроме того, Бернс заявил, что высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко фактически противоречили высказываниям руководства России о том, кто может нести ответственность за организацию теракта в концерном зале.