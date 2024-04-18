«Хезболла» не хочет войны с Израилем

«Хезболла» не ищет эскалации с Израилем, но ответит тем же в случае расширения его атак на юге Ливана, заявил в комментарии телеканалу NBC News заместитель генсекретаря ливанской шиитской организации Наим Касем.

«Мы не станем вести полномасштабную войну, если израильтяне не решат вступить в войну против нас», - сказал он.

При этом Касем заявил что «Хезболла» не допустит, чтобы «израильтяне нарушили правила ведения боевых действий на юге Ливана»: «Если израильтяне расширят свои атаки, мы также их расширим».