Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина, но пропустит Парад Победы. Об этом пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источник в правительстве Армении.

В аппарате правительства Армении заявили, что обо всех визитах премьер-министра сообщается своевременно.

«При этом в правящих кругах есть понимание: Пашинян примет участие как в инаугурации Путина 7 мая, так и в юбилейном саммите ЕАЭС 8 мая. Возможно, армянский премьер пропустит парад на День Победы, но это еще не точно», - пишет газета.