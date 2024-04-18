В сообщении пресс-службы AZAL говорится, что рейсы между Баку и Карачи будут выполняться дважды в неделю: из Баку в Карачи – по четвергам и воскресеньям, обратно – по понедельникам и пятницам.

Карачи стал третьим городом Пакистана в маршрутной сети авиакомпании. AZAL также осуществляет регулярные рейсы в столицу Пакистана Исламабад и в другой крупный город этой страны – Лахор.