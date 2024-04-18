Первый рейс AZAL из Баку в Карачи фото
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 18 апреля выполнил первый рейс из Баку в пакистанский город Карачи.
В сообщении пресс-службы AZAL говорится, что рейсы между Баку и Карачи будут выполняться дважды в неделю: из Баку в Карачи – по четвергам и воскресеньям, обратно – по понедельникам и пятницам.
Карачи стал третьим городом Пакистана в маршрутной сети авиакомпании. AZAL также осуществляет регулярные рейсы в столицу Пакистана Исламабад и в другой крупный город этой страны – Лахор.
Карачи – один из значимых исторических, экономических и культурных центров Пакистана. Открытие рейса между Баку и Карачи укрепит связи между Азербайджаном и Пакистаном, послужит прочной основой для развития деловых и туристических возможностей, отмечается в сообщении пресс-службы.
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.