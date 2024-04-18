Гаагский суд может выдать ордер на арест Нетаньяху

В Израиле обеспокоены перспективой выдачи международных ордеров на арест высших должностных лиц служб безопасности и политических деятелей, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишут израильские СМИ.

Ордер может быть выдан международным уголовным судом в Гааге на фоне войны в Газе. Судя по информации и сообщениям, которые недавно поступили в Иерусалим, вероятность выдачи ордеров на арест резко возросла - и даже якобы намечены сроки первой попытки сделать это к концу следующего месяца.

Причиной может быть война в Газе и обвинения некоторых стран мира в адрес Израиля в нарушении международного гуманитарного права и обращения с гражданским населением, а также приписываемые Израилю нарушения Четвертой Женевской конвенции.