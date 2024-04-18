Британия обещает укрепить энергосистему Украины
Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", - заявил он.