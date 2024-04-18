Анар Багиров на Английском юридическом форуме

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В Тбилиси прошла международная юридическая конференция «Английский юридический форум». Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Анаром Багировым. На конференции были заслушаны доклады о юридических услугах, разрешении споров, санкционном режиме и верховенстве права с особым упором на международный арбитраж. Также состоялся обмен мнениями об английской правовой системе в контексте развития бизнес-среды и ее применении в Южно-Кавказском регионе.

Выступая на конференции, Анар Багиров дал подробную информацию о перспективах развития юридического общества в Азербайджане, прогрессивных шагах, предпринимаемых в направлении улучшения бизнес-среды, а также перспективах развития профессии адвоката. По его словам, форум открывает широкие возможности для международного сотрудничества в формировании рамок юридической практики в таких важных сферах, как международный арбитраж, разрешение споров и верховенство права.

Председатель Коллегии адвокатов отметил, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я Конференция сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Он подчеркнул, что это будет возможность не только решить серьезные климатические проблемы, но и расширить сотрудничество в различных отраслях на правовом уровне. Отметив, что Азербайджан расположен на важных торговых путях, Багиров сообщил, что особенно на фоне российско-украинской войны государства Центральной Азии ведут торговые отношения с Западом через Азербайджан и Грузию. В этом контексте необходимо сравнить различные аспекты английского права и правовой системы Азербайджана.