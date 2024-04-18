Анар Багиров на Английском юридическом форуме
В Тбилиси прошла международная юридическая конференция «Английский юридический форум». Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Анаром Багировым.
На конференции были заслушаны доклады о юридических услугах, разрешении споров, санкционном режиме и верховенстве права с особым упором на международный арбитраж. Также состоялся обмен мнениями об английской правовой системе в контексте развития бизнес-среды и ее применении в Южно-Кавказском регионе.
Выступая на конференции, Анар Багиров дал подробную информацию о перспективах развития юридического общества в Азербайджане, прогрессивных шагах, предпринимаемых в направлении улучшения бизнес-среды, а также перспективах развития профессии адвоката.
По его словам, форум открывает широкие возможности для международного сотрудничества в формировании рамок юридической практики в таких важных сферах, как международный арбитраж, разрешение споров и верховенство права.
Председатель Коллегии адвокатов отметил, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я Конференция сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Он подчеркнул, что это будет возможность не только решить серьезные климатические проблемы, но и расширить сотрудничество в различных отраслях на правовом уровне.
Отметив, что Азербайджан расположен на важных торговых путях, Багиров сообщил, что особенно на фоне российско-украинской войны государства Центральной Азии ведут торговые отношения с Западом через Азербайджан и Грузию. В этом контексте необходимо сравнить различные аспекты английского права и правовой системы Азербайджана.
Говоря о работе, проделанной в этой сфере в Азербайджане, председатель правления подчеркнул, что ведется работа по созданию арбитражного центра в рамках СЭЗ в Аляте.
Было отмечено, что BP и SOCAR, наряду с многочисленными субподрядчиками, работающими в стране, имеют прочную экономическую базу, являющуюся доказательством прочного партнерства, которое способствует интеграции принципов английского права. Двойной статус Азербайджана как важной страны-производителя энергоресурсов и торгового центра для стран Центральной Азии должен быть принят во внимание, а правовые институты должны быть адаптированы к экономическим реалиям.
«Учитывая растущие потребности бизнес-сообщества, Коллегия адвокатов Азербайджана в 2022 году создала Комитет по предпринимательскому праву, сформировав специалистов, специализирующихся на предпринимательском праве и разрешении споров. Этот комитет сотрудничает с адвокатами, специализирующимися на разрешении деловых споров, в том числе арбитражных», - подчеркнул Багиров.