Даже кыргызов призвали не ехать в Иран и Израиль

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана призвали своих граждан воздержаться от поездок в страны Ближневосточного региона, в том числе Иран и Израиль, сообщили в ведомстве.

"В связи с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе Ближнего Востока рекомендуем кыргызстанцам воздержаться от поездок в Израиль, Иран, Сирию, Ирак, Ливан и на палестинские территории", - говорится в заявлении.

В МИД также посоветовали гражданам, пребывающим в региональных странах, усилить меры собственной безопасности до стабилизации обстановки.