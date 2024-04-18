Как отмечается в сообщении пресс-службы ОАО, в эту программу включен и Ширван. В настоящее время в городе продолжается реконструкция и капитальный ремонт электросети.

ОАО «Азеришыг» продолжает работы в рамках утвержденной инвестиционной программы по восстановлению инфраструктуры электросетей в регионах.

В городе проводятся капитальные ремонтно-восстановительные работы, в том числе в районе прохождения ВЛ-35 кВ № 754.1, 754.2 и 756. На этом участке также заложены новые опоры современного типа 35 кВ. При проведении работ с учетом мер безопасности линии и опоры выносят из густонаселенных участков и прокладывают в более подходящие для этого места.

На участке прохождения ВЛ-35 кВ закопаны железные опоры и проложены современные изолированные кабельные линии.

Линии электропередачи, проходящие через большую часть города Ширван и Гаджигабульского района, были построены в середине прошлого века.

Данные линии эксплуатировались 60-70 лет и нуждались в капитальной реконструкции. Теперь жители районов, где проложена современная электросеть, обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением.

Помимо Ширвана, работы по обновлению сети электроснабжения ведутся и в других населенных пунктах, находящихся в ведении Ширванского областного управления энергоснабжения и сбыта электроэнергии.