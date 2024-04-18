Трамп заявил, что выживание Украины важно для США
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что «выживание и сила Украины» важны и для американцев. Однако Европа должна оказывать более решительную поддержку подвергшейся российскому вторжению стране, чем Соединенные Штаты. Это следует из поста Трампа в соцсети Truth Social.
«Мы все согласны, что выживание и сила Украины должны бы быть для Европы важнее, чем для нас, но это важно и для нас тоже, - написал Трамп. - Как так вышло, что Соединенные Штаты тратят на войну в Украине на 100 млрд долларов больше, чем Европа, притом что нас разделяет океан?»
17 апреля спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил раздельные законопроекты о новой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что голосование по ним пройдет 20 апреля. Новый пакет помощи предусматривает выделение Киеву около 60,8 млрд долларов, передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, а также переход на систему займов при оказании этой помощи. Из вышеназванной суммы 13,8 млрд долларов планируют направить на закупку вооружений и оборудования, еще 13,4 млрд будут предназначены для замены и ремонта уже переданного Украине оружия, а также для обучения украинских военных. Кроме того, 23,2 млрд долларов из этой же суммы пойдут на восполнение американских оружейных запасов.
Большинство мест в Палате представителей занимают однопартийцы Дональда Трампа - республиканцы. Многие из них выступают против дальнейшей американской помощи Украине.