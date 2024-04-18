Трамп заявил, что выживание Украины важно для США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что «выживание и сила Украины» важны и для американцев. Однако Европа должна оказывать более решительную поддержку подвергшейся российскому вторжению стране, чем Соединенные Штаты. Это следует из поста Трампа в соцсети Truth Social.

«Мы все согласны, что выживание и сила Украины должны бы быть для Европы важнее, чем для нас, но это важно и для нас тоже, - написал Трамп. - Как так вышло, что Соединенные Штаты тратят на войну в Украине на 100 млрд долларов больше, чем Европа, притом что нас разделяет океан?»