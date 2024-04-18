Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

В соревнованиях, которые продлятся три дня, выступают спортсменки из 41 страны. Азербайджан в индивидуальных состязаниях представляют Зохра Агамирова и Камилла Гафарова, а в групповых упражнениях – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Сегодня в личном турнире проходит квалификация с обручем и мячом, а групповички выступят с пятью обручами. Завтра в индивидуальных соревнованиях состоятся выступления с булавами и лентой, а команды продемонстрируют композиции с тремя лентами и двумя мячами. После этого определятся призеры в многоборье. 21 апреля пройдут отдельные финалы. Соревнования будут ежедневно начинаться в 12:00.

Кроме того, по традиции будет вручен Кубок AGF Trophy. Его получат гимнастка и групповая команда, набравшие самый высокий балл за исполнение.

Это 10-й Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в нашей стране. В Баку выступают несколько ярких гимнасток, которых стоит выделить особо. Наряду с нашей Зохрой Агамировой, уже обеспечившей себе право выступать на Олимпиаде-2024 в Париже, необходимо отметить действующую чемпионку мира Дарью Варфоломеев из Германии, итальянку Софию Рафаэлли, белоруску Алину Горносько, болгарку Еву Брезалиеву, испанку Полину Березину, украинку Викторию Оноприенко и т.д.