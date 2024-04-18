В Тбилиси из-за закона об «иноагентах» пострадали сотрудники полиции

По меньшей мере пять сотрудников МВД пострадали при потасовках за три дня митингов в Тбилиси против закона об «иноагентах». Об этом сообщил в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, его цитируют местные СМИ.

«В результате этих насильственных действий (потасовок на митингах – ред.) пострадали пять полицейских, двое из которых были доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми травмами», - сказал Гомелаури.

По его словам, сотрудники МВД Грузии задержали в общей сложности 40 демонстрантов.

«Мы в административном порядке в общей сложности задержали 40 человек», - сказал Гомелаури.

Он добавил, что демонстранты 17 апреля планировали штурмом взять Дом правительства в Тбилиси.