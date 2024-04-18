На ферме в Ходжавенде нашли много взрывных устройств

В постройке на ферме в селе Ходжавенд Ходжавендского района обнаружено большое количество взрывных устройств и взрывчатых веществ, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Сотрудники ANAMA в ходе операции по разминированию обнаружили на названной территории большое количество самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ с электрическими и неэлектрическими детонаторами, подготовленных для осуществления мощного взрыва, а также кустарных взрывных устройств, собранных с использованием ручных гранат D1, произведенных в Армении.

Сотрудники агентства обезвредили обнаруженные взрывные устройства.

С учетом обнаружения большого количества мин-ловушек в ANAMA призвали граждан не заходить в строения и не прикасаться к подозрительным предметам на освобожденных территориях.