Украинские партизаны разведали военно-морскую базу россиян в Новороссийске Краснодарского края России. Именно сюда захватчики перебазировали большую часть своих кораблей после удара по штабу Черноморского флота России в Крыму в сентябре 2023 года.

«В ходе разведки была зафиксирована 134-я Группа судов обеспечения Новороссийской военно-морской базы, база технического обслуживания флота и крупный нефтеперерабатывающий завод «Черномортранснефть», - говорится в сообщении.

Также, по данным «Атеш», зафиксировано размещение патрульных кораблей проекта 22160 и нефтяных танкеров.

«РФ переместила большинство своих военных кораблей в Новороссийск из Крыма. Совсем скоро они будут уничтожаться и здесь», - анонсировали партизаны.