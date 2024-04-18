Министр здравоохранения объявил Неделю иммунизации в Азербайджане

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 21-27 апреля 2024 года Недели иммунизации во всех городах и районах республики.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что приказ направлен на организацию Недели иммунизации в Азербайджане, которая проводится в Европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, руководителям всех медицинских учреждений Азербайджана, независимо от их организационно-правовой формы, поручено провести Неделю иммунизации во всех городах и районах республики.

В документе также отражены такие важные вопросы, как привлечение в течение Недели иммунизации к вакцинации детей, которые по какой-либо причине исключены из иммунизации. Помимо этого, предусмотрено проведение мониторинга в районах с низким охватом прививками, оказание методической помощи по организации иммунопрофилактики медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также проведение просветительской работы среди населения.