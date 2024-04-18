Израиль ударил по военному аэродрому в Сирии

Самолеты израильских ВВС атаковали объекты сирийских сил противовоздушной обороны в южных провинциях Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики.

«Израильский противник совершил в 02:55 утра новую агрессивную акцию, которая была нацелена на наши объекты ПВО в южном регионе, - говорится в коммюнике. - Нападение привело к материальным потерям, жертв нет».

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что один из ударов был нанесен по военному аэродрому Талаа, где раздалось несколько взрывов. Местные источники сообщили Al Arabiya, что в результате атаки выведена из строя радиолокационная станция, которая расположена на военном объекте на шоссе между городами Корфа и Эзраа.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.